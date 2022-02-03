В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец

СССР и, впоследствии, Россия неспособны построить атомный авианосец из-за дефицита человеческого и финансового капиталов, объясняет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Вероятнее всего, лучшие кадры российской оборонной промышленности идут на разработку ракет, особенно гиперзвуковых. У российского флота есть очень хорошие фрегаты с управляемыми ракетами, включая новую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «у русских есть проблема с долгосрочными программами бюджетирования и финансирования». «У них может не быть согласованной политики заключения контрактов и закупок, а также политики регулирования, которую практикуют как правительство, так и оборонные подрядчики», — пишет издание.

Иствуд заключает, что «США и НАТО могут только надеяться, что русские никогда не договорятся» между собой.

В июле 2019 года руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил ТАСС, что создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» оценивается в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов).

Тогда же глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов сообщил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.