Молодой человек украл прах покойной ради наркотиков

Джексон Ратленд из США украл прах покойной матери бывшей девушки ради наркотиков

В США 19-летний юноша оказался в тюрьме после того, как украл прах покойной матери бывшей возлюбленной ради наркотиков. Об этом сообщает True Crime Daily.

Инцидент произошел в городе Эйкен, штат Южная Каролина, 11 октября. В полицию обратилась бывшая девушка Джексона Ратленда и заявила, что он проник в ее жилище. Заявительница рассказала, что в тот момент ее не было дома, но молодой человек и раньше без спроса врывался к ней.

Позже в тот же день она вернулась домой и увидела, что дверь в помещение выбита, а все вещи перевернуты. Прибывшие на место полицейские обнаружили на полу белое вещество, которое оказалось прахом покойной матери девушки.

После того как Ратленда арестовали, он заявил, что «использовал часть праха матери бывшей возлюбленной, чтобы получить героин». Рассказать о том, каким образом он собирался добыть наркотик при помощи кремированных останков женщины, задержанный отказался.

В настоящее время Ратленд находится в тюрьме по обвинениям во взломе, краже и осквернении человеческих останков. Ему назначен залог в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

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