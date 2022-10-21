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02:10, 21 октября 2022Из жизни

Молодой человек украл прах покойной ради наркотиков

Джексон Ратленд из США украл прах покойной матери бывшей девушки ради наркотиков
Джексон Ратленд

Джексон Ратленд. Фото: Aiken County Sheriff’s Office

В США 19-летний юноша оказался в тюрьме после того, как украл прах покойной матери бывшей возлюбленной ради наркотиков. Об этом сообщает True Crime Daily.

Инцидент произошел в городе Эйкен, штат Южная Каролина, 11 октября. В полицию обратилась бывшая девушка Джексона Ратленда и заявила, что он проник в ее жилище. Заявительница рассказала, что в тот момент ее не было дома, но молодой человек и раньше без спроса врывался к ней.

Позже в тот же день она вернулась домой и увидела, что дверь в помещение выбита, а все вещи перевернуты. Прибывшие на место полицейские обнаружили на полу белое вещество, которое оказалось прахом покойной матери девушки.

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После того как Ратленда арестовали, он заявил, что «использовал часть праха матери бывшей возлюбленной, чтобы получить героин». Рассказать о том, каким образом он собирался добыть наркотик при помощи кремированных останков женщины, задержанный отказался.

В настоящее время Ратленд находится в тюрьме по обвинениям во взломе, краже и осквернении человеческих останков. Ему назначен залог в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что на Филиппинах грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме. Злоумышленник попытался завладеть мобильным телефоном сотрудника правоохранительных органов.

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Никита Савин
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