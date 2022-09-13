Грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме

Yahoo! News: на Филиппинах грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме

В городе Себу на Филиппинах грабитель по ошибке напал на полицейского и оказался в тюрьме. Об этом сообщает Yahoo! News.

27-летний полицейский Сегфред Пакео Йорпе ехал на велосипеде, когда ему неожиданно преградил дорогу 48-летний Рогелио Арабис Липар, который ехал на скутере.

Затем Липар вытащил телефон из заднего кармана шорт Йорпе. Полицейский начал сопротивляться, но грабитель не отступал. Когда велосипедист сообщил нападавшему, что он сотрудник полиции, тот сразу же успокоился.

Йорпе арестовал подозреваемого и забрал у него свой телефон. Кроме того, он обнаружил у задержанного револьвер, который использовал в качестве улики в ходе следствия.

На момент написания новости Липар находился под стражей. Он признал вину в совершении ограбления и подчеркнул, что сожалеет лишь о том, что его жертвой оказался полицейский.

Ранее сообщалось, что в Бразилии грабители выбросили на улицу обнаженных любовников и отобрали у них автомобиль.