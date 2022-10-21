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11:53, 21 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заочно осудят Тихановскую

В СК Белоруссии заявили, что проведут заочное производство по делу Тихановской

Фото: Christoph Soeder/dpa / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) Белоруссии проведет заочное производство по делу членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, в числе которых бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении представителей так называемого координационного совета. Соответствующее решение согласовано Генеральным прокурором Республики Беларусь», — говорится в заявлении ведомства.

Также, согласно документу, опубликованному на сайте белорусского Следственного комитета, в деле фигурирует член президиума КС Павел Латушко.

Ранее в Минске заявили о подготовке специального производства в отношении оппозиционера Валерия Цепкало, который находится за пределами Белоруссии и объявлен в розыск. Он совершил «ряд коррупционных и экстремистских преступлений», уточнили в белорусском СК.

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Кристина Есикова
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