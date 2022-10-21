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17:27, 21 октября 2022Мир

Песков рассказал о планах Кремля после разговора Шойгу с министром обороны США

Песков: Кремль не планирует разговор Путина и Байдена после беседы Шойгу с Остином
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / Sputnik / Reuters

Кремль не готовится к телефонным переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена после беседы министра обороны России Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Планами российской стороны поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможен ли разговор Путина и Байдена после контакта глав оборонных ведомств двух стран рассказал, что телефонных переговоров в повестке нет.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и международную безопасность. Переговоры прошли в формате телефонной беседы в пятницу, 21 октября. Последний раз российский министр беседовал с главой Пентагона в мае 2022 года. Это был первый разговор с начала спецоперации.

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Виктория Кондратьева
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