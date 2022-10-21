Названа тема переговоров Шойгу с министром обороны США

Шойгу обсудил с министром обороны Остином ситуацию на Украине и международную безопасность

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине и международную безопасность. Такую тему переговоров назвала пресс-служба российского военного ведомства в своем Telegram-канале.

Переговоры прошли в формате телефонной беседы в пятницу, 21 октября. Других подробностей не приводится.

Последний раз российский министр беседовал с главой Пентагона в мае 2022 года. Это был первый разговор с начала спецоперации. Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи. Тогда сообщалось, что диалог не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.