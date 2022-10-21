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15:52, 21 октября 2022Наука и техника

Илон Маск рассказал о планах выпустить дешевую Tesla

Electrek: Илон Маск рассказал о дешевом электромобиле Tesla стоимостью 25 тысяч долларов

Фото: Aly Song / Reuters

Tesla намерена выпустить дешевый электрокар. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа обратили внимание на выступление главы Tesla Илона Маска во время финансового отчета. В нем Маск рассказал, что автопроизводитель работает над созданием новой платформы, которая окажется вдвое дешевле платформ Model Y и Model 3. Предприниматель отметил, что такие планы появились после запуска в производство электрофуры и пикапа Cybertruck и Semi.

Авторы издания, что стоимость Model 3 начинается с 47 тысяч долларов. В этом случае будущий бюджетный электромобиль бренда будет стоить порядка 25 тысяч долларов или около 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, Маск подчеркнул, что компания собирается наладить крупные объемы производства электрокара на новой платформе: «больше, чем все другие автомобили Tesla вместе взятые». В начале года Маск утверждал, что Tesla не работает над бюджетным электромобилем, так как компания занята производством других авто.

В конце октября Маск заявил, что Tesla не получит одобрение для выпуска полного автопилота до конца года. По словам генерального директора автопроизводителя, компании не удалось убедить власти, что ее автомобили могут безопасно передвигаться без человека за рулем.

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Андрей Ставицкий
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