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Tesla отказалась выпускать дешевый электрокар

Илон Маск опроверг слухи о выпуске бюджетного автомобиля Tesla

Фото: Shutterstock

Tesla не собирается в ближайшее время выпускать бюджетный автомобиль. Об этом сообщает издание CNet.

Глава компании Илон Маск опроверг слухи о том, что компания может выпустить доступный электрокар в ближайшие годы. «В настоящее время мы не работаем над автомобилем за 25 тысяч долларов», — заявил предприниматель в ходе телефонного разговора во время раскрытия результатов компании за четвертый квартал. Маск объяснил отказ от разработки дешевой машины интересом к выпуску других авто.

По оценке инсайдеров, будущий доступный электрокар Tesla мог быть оценен в 25 тысяч долларов, или около двух миллионов рублей. Журналисты отметили, что в начале 2022 года автопроизводитель по-прежнему ограничен из-за дефицита комплектующих. В этой связи компания не планирует анонс никаких новых моделей в ближайшие 12 месяцев.

«Было бы сумасшествием сейчас работать над автомобилем, который, вероятно, принесет компании заметно меньше прибыли, чем флагманские модели», — заключили специалисты. Авторы отметили, что выпуск недорого электрокара, тем не менее, можно ожидать в ближайшие несколько лет.

Слухи о том, что Tesla работает над выпуском доступного электрокара, появились осенью. Инсайдеры ссылались на заявление Маска, согласно которому снижение минимальной стоимости электрокаров обусловлено расширением производства аккумуляторов и оптимизацией.

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Андрей Ставицкий
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