Роналду получил ноль баллов и занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Криштиану Роналду получил ноль баллов и занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч». Об этом сообщает Goal.com.

Роналду стал одним из 11 игроков, получивших ноль голосов от жюри. Среди них он занял самое высокое место, потому что является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Роналду завоевывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству наград он уступает только аргентинскому форварду ПСЖ Лионелю Месси, в активе которого семь наград.

В 2022 году церемония вручения награды «Золотой мяч» состоялась 17 октября. Обладателем главного приза впервые стал французский форвард «Реала» Карим Бензема. За него проголосовали 89 из 93 экспертов.