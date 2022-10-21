Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
1:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
0:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
0:0
1-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:0
1-й период
live
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Эмполи
Италия - Серия А|11-й тур
Аяччо
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|12-й тур
18:45, 21 октября 2022Спорт

Роналду получил ноль баллов и занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Криштиану Роналду получил ноль баллов и занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Фото: IMAGO/Andrew Yates / Globallookpress.com

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч». Об этом сообщает Goal.com.

Роналду стал одним из 11 игроков, получивших ноль голосов от жюри. Среди них он занял самое высокое место, потому что является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Роналду завоевывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству наград он уступает только аргентинскому форварду ПСЖ Лионелю Месси, в активе которого семь наград.

В 2022 году церемония вручения награды «Золотой мяч» состоялась 17 октября. Обладателем главного приза впервые стал французский форвард «Реала» Карим Бензема. За него проголосовали 89 из 93 экспертов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФБР изъяло из поместья Трампа секретные документы об Иране и Китае
Противотанковый снаряд прилетел в СНТ под Москвой и повредил машину
Шарий показал видео с летающим в аэротрубе Кличко
Пассажиры самолета поплатились травмами головы за отказ пристегнуться
В России предложили перенести штаб-квартиру ООН
Инвесторы бросились скупать жилье в России
58-летняя Лолита Милявская раскрыла способы выглядеть моложе своих лет
Применившего электрошокер к задержанному мужчине экс-полицейского арестовали
50-летняя женщина показала простой способ выглядеть моложе своего возраста
Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.