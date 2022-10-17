Французский форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»

В Париже прошла 66-я церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшим футболистам года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обладателем главной награды стал французский форвард «Реала» Карим Бензема. В споре за награду он обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.