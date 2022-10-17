Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
4:1
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
7:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
4:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
1:0
Перерыв
live
Осасуна
Испания - Примера|9-й тур
22:56, 17 октября 2022Спорт

Бензема стал обладателем «Золотого мяча»

Французский форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча»
Карим Бензема

Карим Бензема. Фото: Susana Vera / Action Images / Reuters

В Париже прошла 66-я церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшим футболистам года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обладателем главной награды стал французский форвард «Реала» Карим Бензема. В споре за награду он обошел польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского форварда «Баварии» Садио Мане и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
В Одесской и Николаевской областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Семьям погибших при падении самолета в Ейске выплатят миллион рублей
Бензема стал обладателем «Золотого мяча»
Пентагон начал искать варианты финансирования Starlink на Украине
В США описали политику Байдена одной фразой
Погибшие в Ейске получили смертельные травмы при падении с верхних этажей
Подмосковный «морж» спас чайку
Италия призвала своих граждан покинуть Украину
В «Роскосмосе» заявили об угрозе космического мусора МКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.