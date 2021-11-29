Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч»

В Париже прошла церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Снова престижную награду выиграл 34-летний форвард сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Таким образом, он стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

Лучшим молодым игроком был назван хавбек «Барселоны» Педри. Лучшим форвардом года признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Футболисткой года стала испанка Алексия Путельяс, выступающая за «Барселону». «Приз Льва Яшина», предназначенный лучшему вратарю года, достался Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.

Ранее СМИ сообщали о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения. Это связывали с нежеланием португальца становиться свидетелем награждения Месси.

В 2021 году Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. Нынешний сезон он проводит в составе ПСЖ. Большую же часть карьеры форвард выступал в составе «Барселоны». Вместе с каталонцами он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. В минувшем сезоне он провел 50 матчей и забил 40 голов.