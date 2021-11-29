Роналду отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча»

Португальское СМИ SIC Notícias сообщило о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не прибыл во Францию, где в ближайшее время пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Пост доступен в Twitter-аккаунте репортера издания Педро Сепульведа.

По данным издания, 36-летний форвард МЮ отказался от посещения церемонии. Такое решение связали с нежеланием самого португальца присутствовать при награждении аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси главным призом. Именно аргентинец считается фаворитом на получение «Золотого мяча». В таком случае Месси выиграет награду седьмой раз в карьере.

В конце октября издание Marca провело опрос и выявило фаворита в борьбе за «Золотой мяч». 34 процента респондентов отдали предпочтение Месси. На втором месте оказался нападающий «Реала» Карим Бензема, на третьей строчке — польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

В нынешнем сезоне Роналду провел 15 матчей за МЮ во всех турнирах и отметился десятью голами. У Месси — четыре гола в 11 матчах за ПСЖ.