Отец серийного убийцы обвинил Netflix в героизации преступлений сына

Отец Джеффри Дамера обвинил создателей сериала для Netflix в героизации преступлений сына

Лайонел Дамер, отец серийного убийцы Джеффри Дамера, обвинил создателей сериала и документального фильма о сыне в героизации его преступлений. Об этом сообщает New York Post.

86-летний Дамер-старший, проживающий в сельской местности штата Огайо, выразил обеспокоенность тем, что после выхода в сентябре сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» популярность его покойного сына начала расти. Например, узнаваемый образ этого маньяка в тюремной робе и больших очках стал востребованным костюмом на Хэллоуин.

Кроме того, Лайонел Дамер крайне взволнован тем, что поклонники его сына начали проникать на придомовую территорию. Помощник пожилого мужчины заявил, что ему пришлось купить оружие, так как число незваных гостей в последнее время значительно выросло.

Лайонел Дамер также остался недоволен тем, что Netflix, не посоветовавшись с ним, использовал записи допросов и бесед его сына с юристами для документального фильма, вышедшего одновременно с сериалом.

В данный момент мужчина консультируется с адвокатами и рассматривает возможность подачи иска против съемочной группы сериала и стримингового сервиса.

Джеффри Дамер убил 17 мужчин и подростков в период с 1978 по 1991 год. Его приговорили к 15 пожизненным срокам. В 1994 году Дамер был убит в тюрьме другим заключенным.

Ранее сообщалось, что были найдены несколько картин, написанных серийным убийцей из США Джоном Уэйном Гейси. Произведения руки маньяка нашлись в Великобритании.