Лукашенко пригласил СБУ приехать к нему лично
Президент Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию для личной беседы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не увидел смысла для Службы безопасности Украины (СБУ) объявлять его в розыск и пригласил сотрудников службы для личной беседы. Комментарий Лукашенко приводит БЕЛТА.
«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — заявил глава государства.
21 октября в СБУ опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство объявило Лукашенко в розыск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против супруги Лукашенко Галины, которые вводятся на десять лет. В отношении нее будут применены 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.