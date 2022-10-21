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14:40, 21 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко пригласил СБУ приехать к нему лично

Президент Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию для личной беседы

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не увидел смысла для Службы безопасности Украины (СБУ) объявлять его в розыск и пригласил сотрудников службы для личной беседы. Комментарий Лукашенко приводит БЕЛТА.

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — заявил глава государства.

21 октября в СБУ опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство объявило Лукашенко в розыск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против супруги Лукашенко Галины, которые вводятся на десять лет. В отношении нее будут применены 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

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Алина Гончарова
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