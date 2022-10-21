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11:50, 21 октября 2022Бывший СССР

В СБУ опровергли объявление Лукашенко в розыск

В СБУ опровергли сообщения в СМИ об объявлении президента Белоруссии Лукашенко в розыск

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство объявило в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает РИА Новости.

По словам Дехтяренко, информация об объявлении Лукашенко в розыск «не соответствует действительности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против супруги белорусского лидера Александра Лукашенко Галины. Ограничения вводятся на десять лет. Согласно документу, в отношении Галины Лукашенко будут применены 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

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Алевтина Запольская
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