Разработан робот-экзоскелет для детей с параличом

Medical Xpress: создан робот-экзоскелет для детей с церебральным параличом

Команда испанских специалистов разработала робот-экзоскелет для детей с церебральным параличом. Технология получила награду Европейского изобретателя. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Его протестировали на восьмилетнем пациенте, страдающем от этого недуга. Мальчик вынужден был пользоваться языком жестов из-за своей глухоты, а также инвалидной коляской.

Экзоскелет Atlas 2030 позволил ребенку ходить, рисовать фломастерами и играть с мячом. Как уточняется, механические конечности костюма состоят из титана, питаются от аккумуляторов и индивидуально адаптируются к движениям каждого пользователя.

Ученые считают, что их разработка предоставляет возможность не только ходить больным детям, но и повышает продолжительность жизни, самочувствие и самооценку. Кроме того, преимущества заключаются в укреплении пищеварительной и дыхательной систем. Также экзоскелет помогает достичь целей реабилитации в рекордно короткие сроки, на достижение которых при обычных методах лечения ушли бы месяцы.

В октябре 2022 американские инженеры из Стэнфордского университета (США) представили прототип экзоскелета в виде ботинка для людей с ограниченными возможностями.