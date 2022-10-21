Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 21 октября 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос об отправке Берлускони водки от Путина

Песков не подтвердил, что Путин отправлял 20 бутылок водки Берлускони на день рождения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию, что президент России Владимир Путин отправлял бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов по этой теме, отметил, что не знает были ли «подарки такого рода».

«Ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Песков.

До этого в Еврокомиссии сообщили, что подаренная Путиным бывшему премьеру Италии водка может быть нарушением санкций.

Представитель ЕК обратила внимание, что в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на ввоз из России водки и правовая база не предусматривает исключений для подарков.

19 октября Берлускони заявил, что президент России назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Сообщается, что на встрече с депутатами своей партии бывший премьер Италии рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — объяснил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации
Стали известны подробности состояния раненных при обстреле в Херсоне журналистов
Названа дата презентации нового бомбардировщика ВВС США
Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении
Самая богатая женщина России призналась в отсутствии бриллиантов и люкса
В Москве перед судом предстанут серийные убийцы пенсионеров
МЭА объявил о потере Россией европейского рынка нефти и газа
Акции Twitter рухнули на фоне объявления о возможном расследовании против Маска
Минобороны заявило об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ
Названа цель появления газового хаба в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.