В Кремле ответили на вопрос об отправке Берлускони водки от Путина

Песков не подтвердил, что Путин отправлял 20 бутылок водки Берлускони на день рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию, что президент России Владимир Путин отправлял бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов по этой теме, отметил, что не знает были ли «подарки такого рода».

«Ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Песков.

До этого в Еврокомиссии сообщили, что подаренная Путиным бывшему премьеру Италии водка может быть нарушением санкций.

Представитель ЕК обратила внимание, что в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на ввоз из России водки и правовая база не предусматривает исключений для подарков.

19 октября Берлускони заявил, что президент России назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Сообщается, что на встрече с депутатами своей партии бывший премьер Италии рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — объяснил политик.