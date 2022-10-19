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01:39, 19 октября 2022Мир

Берлускони рассказал об обмене подарочными напитками с Путиным

Экс-премьер-министр Италии Берлускони рассказал, как возглавил список лучших друзей Путина

Фото: Maurizio Brambatti / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей». Об этом сообщает информационное агентство LaPresse.

Сообщается, что на встрече с депутатами своей партии Берлускони рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — говорил политик. Также он отметил, что знает президента России как мирного и благоразумного человека.

После публикации статьи о высказываниях экс-премьера на LaPresse «Вперед, Италия» выпустила опровержение этой информации. Отмечалось, что якобы Берлускони рассказал историю, произошедшую несколькими годами ранее. Однако в доказательство свей версии агентство публиковало аудиозапись выступления Берлускони.

В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за боевых действий на Украине.

Екатерина Подвигина
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