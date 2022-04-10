Берлускони разочаровался в поведении Путина

Экс-премьер Италии Берлускони заявил о разочаровании поведением Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что разочарован поведением президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Политика цитирует Ansa.

«Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром», — высказался Берлускони.

Экс-премьер заявил, что Москва не может отрицать свою ответственность за происходящее, особенно после событий в Буче. Некоторые действия военнослужащих он назвал неприемлемыми даже для военного времени.

В 2021 году Берлускони называл Путина единственным выдающимся лидером. Берлускони и Путина связывают дружеские отношения. Российский президент, поздравляя экс-премьера в 2021 году с юбилеем, в своем письме к имениннику обратился к нему «дорогой Сильвио». В 2019 Берлускони лично встретился с Путиным и обещал добиться снятия санкций с России.

