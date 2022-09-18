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В Италии призвали сделать Европу военной державой

Экс-премьер Италии Берлускони призвал сделать Европу военной державой мирового класса
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в видеообращении заявил, что Европу следует сделать военной державой мирового класса. Его слова приводит L'Unione Sarda.

В своем выступлении Берлускони заявил, что Китай является «опасным вызовом в экономическом, политическом и военном плане». Поэтому он призвал европейские страны координировать свои военные силы и поддерживать общую внешнюю политику.

«Европа, если она хочет быть в состоянии защитить себя от вероятных будущих нападений, должна стать военной державой мирового класса. Мы, наше правительство, будем работать в Брюсселе для достижения этой цели», — подчеркнул экс-премьер.

Ранее Берлускони заявил о готовности стать посредником для урегулирования конфликта на Украине вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. «...С ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — отметил он.

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Марина Совина
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