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Берлускони заявил о намерении Путина заселить Украину «порядочными людьми»

Берлускони: Путин намерен заменить правительство Зеленского «порядочными людьми»
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин вторгся в Украину, чтобы поселить в Киеве «приличных людей». Его слова приводит Politico.

Итальянский политик считает, что Путина «подтолкнули к разработке этой спецоперации» население страны, партия и министры. План, по его словам, заключался в том, чтобы российские войска вошли «через неделю, чтобы заменить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского правительством порядочных людей».

Однако, добавил Берлускони, «русские встретили неожиданное и непредсказуемое сопротивление со стороны украинских войск, которых затем кормили всевозможным оружием».

Ранее Берлускони выступил с предложением сделать Европу военной державой мирового класса.

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Татьяна Антоненко
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