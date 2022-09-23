Берлускони заявил о намерении Путина заселить Украину «порядочными людьми»

Берлускони: Путин намерен заменить правительство Зеленского «порядочными людьми»

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин вторгся в Украину, чтобы поселить в Киеве «приличных людей». Его слова приводит Politico.

Итальянский политик считает, что Путина «подтолкнули к разработке этой спецоперации» население страны, партия и министры. План, по его словам, заключался в том, чтобы российские войска вошли «через неделю, чтобы заменить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского правительством порядочных людей».

Однако, добавил Берлускони, «русские встретили неожиданное и непредсказуемое сопротивление со стороны украинских войск, которых затем кормили всевозможным оружием».

Ранее Берлускони выступил с предложением сделать Европу военной державой мирового класса.