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11:37, 20 октября 2022Мир

В ЕК заподозрили нарушение Берлускони санкций из-за подарка от Путина

ЕК не исключает, что подаренная Путиным Берлускони водка может быть нарушением санкций

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

В Европейской Комиссии (ЕК) заподозрили возможное нарушение антироссийских санкций со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони из-за якобы принятой им в подарок водки от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии указала, что в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на ввоз из России водки и правовая база не предусматривает исключений для подарков. При этом она обратила внимание, что за реализацию санкций на практике отвечают страны ЕС и был ли нарушен санкционный режим, должны выяснять в Италии.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Сообщается, что на встрече с депутатами своей партии Берлускони рассказал, как помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо в день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же письмом», — говорил политик.

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Анжелика Бережная
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