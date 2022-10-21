Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об обстановке под Херсоном

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации в Херсонской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не прокомментировал военную обстановку в Херсонской области и переадресовал соответствующий вопрос в Министерство обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в министерство обороны», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он сообщил, что войска Украины повредили ряд объектов, в том числе Антоновский мост, что осложняет обстановку, и подчеркнул, что Запад вынуждает Киев идти в наступление на херсонском направлении.