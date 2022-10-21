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09:04, 21 октября 2022Спорт

Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Ванкувером»

Фото: Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» победила «Ванкувер Кэнакс» в четвертом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3. Победу «Миннесоте» помог одержать российский нападающий Кирилл Капризов, забросивший решающую шайбу в овертайме. Форвард также совершил две результативные передачи и был признан первой звездой этой встречи. Еще один гол команды в активе канадского нападающего Сэма Стилла, норвежский форвард Матс Зукарелло Асен оформил дубль.

18 октября стало известно, что Капризов возглавил антирейтинг НХЛ по показателю полезности. После первых трех игр сезона у россиянина этот коэффициент составлял «-8». На данный момент на счету российского игрока четыре гола и четыре результативные передачи, коэффициент полезности «-7».

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2020/2021.

Ксения Курашкина
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Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ
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