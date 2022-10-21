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12:47, 21 октября 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о призыве российских женщин в армию

Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин в России не обсуждалась
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России не обсуждался вопрос призыва женщин в армию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на российских женщин должны распространить срочную службу в армии. Парламентарий, реагируя на предложение сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова увеличить длительность обучения срочников до двух лет, сказал: «Я предлагаю начать, как в Израиле. И всех женщин также».

В свою очередь, в Минобороны неоднократно подчеркивали, что в рамках проведения частичной мобилизации в России не призывают и не планируют призывать женщин. Там сообщали, что это касается всех россиянок вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

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Анастасия Шейкина
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