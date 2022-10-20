В Госдуме захотели распространить срочную службу в армии на женщин

Депутат Госдумы Алексей Чепа предложил начать призывать женщин на срочную службу в армию

На российских женщин должны распространить срочную службу в армии, заявил депутат госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа в интервью URA.RU. Его слова приводятся в Telegram-канале издания.

«Я предлагаю начать, как в Израиле. И всех женщин также», — сообщил Чепа, поддержав предложения сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова увеличить длительность обучения срочников до двух лет.

Депутат объяснил, что год службы в армии приносит мало пользы как военным, так и Министерству обороны, так как за этот срок сложно обучить человека военной специальности.

По словам депутата, на данный момент в стране большое количество срочников, которые ничего не умеют. При этом Чепа отметил, что концепция перехода на контрактную воинскую службу стала бы правильным вектором развития этой области, но переход к ней должен быть «плавным, а не революционным»

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По его словам, это могло бы увеличить численность Вооруженных сил России и улучшить качество подготовки военных.

Эту идею также поддержал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Помимо этого, он призвал задуматься о введении в школах курсов начальной военной подготовки.