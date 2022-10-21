Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:47, 21 октября 2022Наука и техника

На Украине заметили американские машины HEMTT

На Украине заметили американскую ремонтно-эвакуационную машину HEMTT M984A4
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. National Guard / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины получили американские ремонтно-эвакуационные машины M984A4 на шасси грузовика HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Машину заметили у линии боевого соприкосновения, пишет «Российская газета».

M984A4 предназначена для эвакуации поврежденной колесной техники. «Судя по тому, что большая часть подбитых и вышедших из строя бронетранспортеров и бронеавтомобилей боевики просто бросают, можно сделать вывод, что пока из-за океана переброшено ограниченное число РЭМ», — пишет издание.

Автор предположил, что эвакуационные машины действуют совместно с подразделениями, вооруженными реактивными системами залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

M984A4 на шасси грузовика с колесной формулой 8х8 и дизельным двигателем получили лебедку и подъемный кран.

В августе «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных
Стало известно о подлинности одежды Uniqlo на российских маркетплейсах
Россиян предостерегли от попыток обналичить маткапитал
Киев заявили о переговорах с Маском о финансировании работы Starlink
Россияне начали экономить на персональных компьютерах
Россияне назвали самые дорогие города страны
В России разработали новый способ лечения ожогов
Россияне столкнулись с трудностями при оформлении банковских карт в Турции
Спикер российской думы захотел поехать в зону спецоперации
В Москве осудят пятерых членов банды за убийства пенсионеров ради их имущества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.