Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

Глава Магаданской области Носов: поставленные региону задачи по мобилизации выполнены

Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Носова, несмотря на допущенные ошибки, региональное правительство сделало необходимые выводы и выполнило поручения главы государства.

«Надо сказать, оказывается поддержка гражданам и, главное, семьям граждан, которые ушли сегодня по призыву и по контракту. Но и в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи», — подчеркнул глава региона.

Жители Магаданской области, несмотря на удаленность Дальнего Востока, внимательно следят за событиями, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока не существует. Также представитель Кремля отметил, что необходимые уроки из ошибок при мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась.