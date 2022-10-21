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12:50, 21 октября 2022Россия

Кремль высказался об ошибках при частичной мобилизации

Песков: ситуация с ошибками при частичной мобилизации по многим параметрам выправилась
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. «Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс на своем уровне. В некоторых регионах частичная мобилизация продолжается», — добавил Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться, когда частичная мобилизация будет завершена по всей России.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране почти десять тысяч мобилизованных вернули домой. Кроме того, о сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

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Сергей Истомин
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