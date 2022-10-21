Кремль высказался об ошибках при частичной мобилизации

Песков: ситуация с ошибками при частичной мобилизации по многим параметрам выправилась

Необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. «Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс на своем уровне. В некоторых регионах частичная мобилизация продолжается», — добавил Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться, когда частичная мобилизация будет завершена по всей России.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране почти десять тысяч мобилизованных вернули домой. Кроме того, о сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.