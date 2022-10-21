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10:23, 21 октября 2022Россия

В Госдуме заявили о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных

Депутат Госдумы Картаполов заявил о возвращении домой почти десяти тысяч мобилизованных

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

В России почти десять тысяч мобилизованных вернули домой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал Картаполов на вопрос о призванных по ошибке россиянах.

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С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. В военкоматы призывали и мобилизовали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста и других граждан, не подлежащих призывам по критериям Минобороны.

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Анастасия Шейкина
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