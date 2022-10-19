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08:40, 19 октября 2022Россия

В российском регионе более сотни мобилизованных вернулись домой

Омбудсмен сообщила, что в Алтайском крае более сотни мобилизованных вернулись домой
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Алтайском крае более ста мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин, его цитирует ТАСС.

«Несколько десятков обращений, порядка 35, мы получили за период с начала частичной мобилизации. Раньше были обращения, связанные с возрастом, состоянием здоровья. Сейчас много жалоб на условия размещения в Омской области. Кое-кого вернули оттуда», — сказал омбудсмен.

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Он привел в пример, что в Мамонтовском районе российского региона ошибочно призвали 57-летнего мужчину. Его вернули домой, когда к властям обратилась его жена.

В Алтайском крае нет собственного сборного пункта, объяснил уполномоченный, подчеркнув, что фильтрационные мероприятия проходят только в условиях пункта сбора в Омской области.

В регионе выполнили план по мобилизации 6 октября. Тогда губернатор края Виктор Томенко заявил, что поставленные Минобороны задачи «выполнены в полном объеме».

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

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Анастасия Шейкина
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