Еще в одном российском регионе завершили первый этап частичной мобилизации
Алтайский губернатор Томенко сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации
В Алтайском крае завершен первый этап частичной мобилизации. Об этом на заседании краевого правительства заявил губернатор российского региона Виктор Томенко, его цитирует ТАСС.
«Задачи, которые Минобороны, органами управления Вооруженными силами Российской Федерации были поставлены перед Алтайским крае по проведению первого этапа по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», — сказал Томенко.
Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022
Губернатор не уточнил, сколько человек мобилизовали в Алтайском крае.
Ранее в Орловской области объявили о приостановке призыва по частичной мобилизации. По словам губернатора Андрея Клычкова, последняя группа мобилизованных была отправлена 3 октября, региону больше не поступало новых распоряжений от Министерства обороны.