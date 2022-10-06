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Еще в одном российском регионе завершили первый этап частичной мобилизации

Алтайский губернатор Томенко сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Алтайском крае завершен первый этап частичной мобилизации. Об этом на заседании краевого правительства заявил губернатор российского региона Виктор Томенко, его цитирует ТАСС.

«Задачи, которые Минобороны, органами управления Вооруженными силами Российской Федерации были поставлены перед Алтайским крае по проведению первого этапа по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», — сказал Томенко.

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Губернатор не уточнил, сколько человек мобилизовали в Алтайском крае.

Ранее в Орловской области объявили о приостановке призыва по частичной мобилизации. По словам губернатора Андрея Клычкова, последняя группа мобилизованных была отправлена 3 октября, региону больше не поступало новых распоряжений от Министерства обороны.

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Анастасия Шейкина
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