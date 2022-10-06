В российском регионе объявили о приостановке призыва по частичной мобилизации

Глава Орловской области Клычков объявил о приостановке призыва по частичной мобилизации

Глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале объявил о приостановке призыва по частичной мобилизации.

По словам губернатора, последняя группа мобилизованные была отправлена третьего октября, на данный момент российскому региону не поступало новых распоряжений от Министерства обороны.

Клычков уточнил, что те, кто уже получил повестки, должны явиться в военкоматы. Он также сообщил о работе единого приемного пункта для отправки посылок призванным на службу и добавил, что власти находятся в контакте с их семьями.

Ранее стало известно, что в Калининградской области на 100 процентов выполнен план по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Часть российских регионов уже отчиталась о полном завершении мобилизации.