Москалькова отреагировала на задержание россиян за рубежом по запросу США

Москалькова назвала задержание россиян в ЕС по запросу США политизированным решением

Задержание пяти Россиян в Италии и Германии по запросу США является абсурдным и политизированным. Об этом, реагируя на случившееся, написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

В странах ЕС задержали пять россиян — Светлану Кузургашеву, Юрия Орехова, Сергея Тюлякова, Тимофея Телегина и Артема Усса. Последний приходится сыном губернатора Красноярского края. Им предъявили обвинения в уклонении от санкций и в отмывании денег.

«К людям, которые занимаются установлением экономических связей и честной взаимовыгодной торговлей, применяются меры, направленные на разрушение делового климата в мире», — написала Москалькова.

Она назвала случившееся грубейшим нарушением прав человека и полным абсурдом. Омбудсмен указала на политизированность принятого решения и нарушения презумпции невиновности и призвала международное правозащитное сообщество объективную оценку случившегося.

Ранее Краснодарский губернатор Александр Усс отреагировал на сообщение об аресте его сына Артема. Политик задался вопросом, как может поставка нефти, общедоступного оборудования и технических средств объявляться незаконной. «Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — сказал он.