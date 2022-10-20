Красноярский губернатор ответил на сообщение об аресте его сына по запросу США

Красноярский губернатор Усс заявил о политическом окрасе обвинений США в адрес его сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале ответил на сообщение об аресте его сына Антона Усса в Италии по запросу США.

Чиновник заявил, что «политический окрас этих обвинений очевиден».

Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден Александр Усс Губернатор Красноярского края

Обвинения США

Власти Соединенных Штатов вменили пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, а также двум нефтетрейдерам, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Согласно пресс-релизу, они проходят «экстрадиционные процедуры».

В дипмиссии РФ в Германии рассказали, что Орехов не обращался в посольство России. Там также заявили, что власти ФРГ не сообщали об этом российскому посольству в Берлине.

Другие обвиняемые

По информации американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. 19 октября Минфин США ввел санкции против Орехова.

Через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России, отметили в ведомстве.

Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений Ведант Пател Представитель Государственного департамента

Кроме того, обвинения предъявлены россиянам Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как говорится в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Тимофея Телегина и еще двух человек задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 миллионов рублей.

Персональные санкции

6 октября Евросоюз (ЕС) утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.

Мы наносим еще больший удар по военной экономике России, ограничивая ее импортно-экспортные возможности и быстро освобождаемся от российской энергетической зависимости. Мы также преследуем тех, кто несет ответственность за незаконную аннексию украинских территорий. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, тоже пополняет санкционные списки. В сентября в них попали 25 американцев, включая актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.

В порядке ответных мер на постоянно расширяемые Администрацией [президента США Джо] Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры, вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе Министерство иностранных дел России

Кроме Пенна и Стиллера, в числе попавших под рестрикции оказались: замминистра торговли США Мэтью Аксельрод, сотрудник Института мировой политики Пол Гобл, сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли, сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер, а также министр торговли США Джина Раймондо.