Минфин США ввел санкции против бизнесмена Юрия Орехова и якобы принадлежащих ему компаний

Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Юрия Орехова. Об этом сообщает ТАСС.

В санкционный список попали якобы принадлежащие Орехову, по данным Вашингтона, компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC, базирующиеся в ФРГ и ОАЭ.

Ранее представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — сказал Пател.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает на 2023 год указ об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго.