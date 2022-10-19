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23:06, 19 октября 2022Мир

Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Юрия Орехова и якобы принадлежащих ему компаний

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Юрия Орехова. Об этом сообщает ТАСС.

В санкционный список попали якобы принадлежащие Орехову, по данным Вашингтона, компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC, базирующиеся в ФРГ и ОАЭ.

Ранее представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — сказал Пател.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает на 2023 год указ об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго.

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Юлия Мискевич
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