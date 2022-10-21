Песков порассуждал о политической мудрости Запада

Песков заявил, что Кремль не ожидает от Запада и Великобритании политической мудрости

Ожидать политической мудрости от стран Запада, тем более Великобритании, не приходится. Такие рассуждения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 21 октября, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что в Британии «действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-либо партийных перетрясок».

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своем уходе с занимаемого поста. Она пробыла на должности всего 44 дня. По ее словам, она останется на должности, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Планируется, что выборы пройдут на следующей неделе.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что преемником Трасс может стать экс-министр финансов Риши Сунак.