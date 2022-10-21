Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 21 октября 2022Россия

Песков порассуждал о политической мудрости Запада

Песков заявил, что Кремль не ожидает от Запада и Великобритании политической мудрости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ожидать политической мудрости от стран Запада, тем более Великобритании, не приходится. Такие рассуждения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 21 октября, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что в Британии «действующего фактически главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-либо партийных перетрясок».

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своем уходе с занимаемого поста. Она пробыла на должности всего 44 дня. По ее словам, она останется на должности, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Планируется, что выборы пройдут на следующей неделе.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что преемником Трасс может стать экс-министр финансов Риши Сунак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации
В России стало больше граждан с двумя кредитами
Почти восемь миллионов британцев испытали трудности с оплатой электричества
Стали известны подробности состояния раненных при обстреле в Херсоне журналистов
Названа дата презентации нового бомбардировщика ВВС США
Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении
Самая богатая женщина России призналась в отсутствии бриллиантов и люкса
В Москве перед судом предстанут серийные убийцы пенсионеров
МЭА объявил о потере Россией европейского рынка нефти и газа
Акции Twitter рухнули на фоне объявления о возможном расследовании против Маска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.