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Кремль оценил перспективы изменения отношений с Британией после смены премьера

Пресс-секретарь Песков: РФ не ждет улучшения отношений с Британией после смены премьера

Фото: Phil Noble / Reuters

В Кремле не рассчитывают на какие-либо изменения в отношениях с Великобританией в ближайшей перспективе с учетом того, что претенденты на пост премьер-министра этой страны «соревновались в антироссийской риторике». Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить сложно, но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя», — сказал пресс-секретарь президента России.

Отвечая вопрос, направит ли Владимир Путин телеграмму с поздравлением новому премьер-министру Великобритании, Песков ответил: «Давайте дождемся, посмотрим, кто станет премьер-министром».

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявят имя премьер-министра страны и нового лидера правящей Консервативной партии. За этот пост борются глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Голосование завершилось 2 сентября, после чего начался подсчет голосов.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала катастрофой для всей Британии возможное избрание Трасс на эту должность.

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Евгения Куликова
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