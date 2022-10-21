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12:29, 21 октября 2022Мир

Подавшая заявку в НАТО Швеция встала на борьбу с терроризмом

Президент Турции Эрдоган: подавшая заявку в НАТО Швеция встала на борьбу с терроризмом

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Подавшая заявку на вступление в НАТО Швеция решила последовать требованию Анкары о борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает NTV.

«Новый премьер-министр [Швеции Ульф Кристерссон] стоит на стороне борьбы с терроризмом и террористами. У него есть такие заявления, как "мы не должны укрывать терроризм и террористов"», — сказал политик.

По его словам, искренность шведского премьера еще предстоит проверить на совместной встрече.

Ранее в НАТО рассказали о процессе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что почти все страны НАТО одобрили присоединение двух стран. Кроме того, по его словам, рассмотрение этих заявок стало самым быстрым в современной истории альянса.

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Виктория Кондратьева
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