В Киеве начались веерные отключения электричества

«Укрэнерго» заявило о веерных отключениях электричества в Киеве и четырех областях Украины

В Киеве и четырех областях Украины — Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской — начались веерные отключения электричества. Об этом сообщил оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что данное решение поможет уменьшить нагрузку на электросети, а также даст время специалистам на ремонт поврежденного оборудования.

Ранее ограничение ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. 20 октября в офисе украинского президента предупредили население о временном отключении электроэнергии. Кроме того, будет ограничено освещение улиц.

