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17:47, 21 октября 2022Россия

Водителем сгоревшего под Москвой Porsche оказался топ-менеджер крупной компании

РЕН ТВ: за рулем сгоревшего под Москвой Porsche был топ-менеджер компании «Р-Фарм» Артемов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Водителем Porsche Panamera, сгоревшего на трассе М-1 в Одинцовском городском округе Подмосковья, оказался топ-менеджер крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, находившийся за рулем Артемов в ДТП не пострадал, однако машина топ-менеджера была полностью уничтожена.

Как рассказали изданию в региональном МВД, 21 октября в 14:20 на втором километре Северного обхода Одинцова столкнулись автомобили Porsche и LADA Priora, после чего иномарка загорелась. В ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ее доставили в больницу.

Ранее в сети появились снятые очевидцем кадры с полыхающим Porsche. На записи видно, что машину пытались тушить до приезда пожарных, однако пламя разгорелось и практически полностью охватило иномарку. Также на видео попала пострадавшая пассажирка LADA Priora.

Это уже вторая авария с участием Porsche в Подмосковье за последние сутки. Ночью 21 октября на Путилковском шоссе водитель иномарки проехал на красный свет, после чего столкнулся с Hyundai и скрылся. По информации регионального МВД, в результате погиб один человек, еще один — пострадал.

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Константин Лысяков
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