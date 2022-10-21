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15:42, 21 октября 2022Спорт

Победитель Лиги чемпионов Рибери завершил карьеру

Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» Франк Рибери завершил карьеру

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Победитель Лиги чемпионов французский полузащитник Франк Рибери завершил карьеру. Об этом спортсмен объявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мяч останавливается, но не мои чувства — нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», — написал футболист на четырех различных языках (немецком, французском, английском и итальянском).

Сезон-2022/2023 39-летний Рибери начал в составе итальянской «Салернитаны». Вингер наиболее известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», с которой девять раз выиграл чемпионат Германии, Лигу чемпионов в сезоне-2012/2013, а также Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2013 году. Кроме того, Рибери играл за сборную Франции и стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 2006 года.

15 декабря 2021 года аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявил об уходе из спорта из-за проблем с сердцем. «Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент, но это ради моего здоровья», — рассказал Агуэро.

Ксения Курашкина
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