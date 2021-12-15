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Спорт

Футболист «Барселоны» Агуэро завершил карьеру в 33 года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Фото: Reuters

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент, но это ради моего здоровья», — рассказал Агуэро. Причиной стали проблемы с сердцем.

В начале ноября стало известно, что Агуэро пропустит несколько месяцев. По итогам обследования у игрока была обнаружена тахикардия. Поводом послужило недомогание Агуэро во время матча чемпионата Испании против «Алавеса» 30 октября. Аргентинец почувствовал себя плохо и был заменен в первом тайме.

Агуэро проводил первый сезон в составе «Барселоны». Он принял участие в пяти матчах за каталонский клуб и забил один мяч. С 2011 года форвард выступал в Англии за «Манчестер Сити». В составе команды он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.

Дарья Коршунова
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