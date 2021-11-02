Футболист «Барселоны» Агуэро пропустит несколько месяцев из-за проблем с сердцем

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро пропустит несколько месяцев из-за проблем с сердцем. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте каталонцев.

В субботу 30 октября 33-летний футболист почувствовал дискомфорт в груди в матче чемпионата Испании против «Алавеса». По итогам обследования у Агуэро вскрылись проблемы с сердцем. В клубе отмечают, что он пропустит минимум три месяца.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он провел четыре матча и забил один гол. «Барселона» занимает девятое место в Ла Лиге после 11 матчей.

Агуэро присоединился к «Барселоне» в мае 2021 года. С 2011 года форвард выступал в Англии, защищая цвета «Манчестер Сити». В составе «горожан» он пять раз выигрывал Английскую премьер-лигу.