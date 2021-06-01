В «Барселону» перешел второй игрок «Манчестер Сити» за сутки

Защитник сборной Испании Эрик Гарсия перешел в «Барселону». Об этом сообщается на сайте сине-гранатовых.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Он присоединился к испанской команде на правах свободного агента, став вторым игроком «Манчестер Сити», перешедшим в «Барселону» за последние сутки: ранее к каталонской команде присоединился Серхио Агуэро.

Зарплата Гарсии не уточняется, однако известно, что выкупить его можно будет за 400 миллионов евро. Во вторник, 1 июня, состоится презентация испанца в качестве футболиста каталонцев.

Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он перешел в «Манчестер Сити», сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро. В минувшем сезоне испанец провел в составе горожан 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В активе игрока также шесть встреч за сборную Испании.

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