«Барселона» отказалась извиняться за Суперлигу и пригрозила обращением в CAS

«Барселона» не намерена мириться с санкциями со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за участие в проекте Суперлиги. Об этом сообщает AP.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта заявил, что клуб не будет извиняться за участие в Суперлиге и не станет платить штраф. Наказание со стороны УЕФА каталонцы будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

«Если нас попробуют обязать платить — обратимся в CAS», — подчеркнул Лапорта. Он отметил, что сообщил точку зрения сине-гранатовых главе УЕФА Александеру Чеферину.

«Барселона», «Ювентус» и мадридский «Реал» — последние три клуба, не отказавшиеся от проекта Суперлиги. Остальные 12 участников вышли из турнира на фоне давления со стороны УЕФА. 26 мая стало известно, что УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношение «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».

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