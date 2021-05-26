УЕФА возбудил дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарные дела в отношении мадридского «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте организации.

В УЕФА заявили, что причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги. Отмечается, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от девяти других клубов-основателей Суперлиги, до сих пор не вышли из турнира.

В апреле клубы Английской премьер-лиги из числа основателей заявили о своем выходе из проекта Суперлиги, после чего развитие турнира было приостановлено. Руководство Суперлиги осудило давление со стороны УЕФА, при этом подчеркнуло, что готово к диалогу с организацией.

Проект Суперлиги анонсировали как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА.

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