Новичок «Барселоны» потратил полмиллиона евро на машину

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро отметился покупкой дорогостоящей машины после подписания контракта с клубом. Об этом сообщает Marca.

33-летний форвард потратил полмиллиона евро на приобретение гиперкара Ferrari SF90 Stradale. Модель итальянского автомобиля выпускается с 2019 года.

31 мая стало известно, что Агуэро присоединился к «Барселоне». Он перешел в стан сине-гранатовых на правах свободного агента. До этого аргентинец выступал за «Манчестер Сити».

За «горожан» Агуэро играл с 2011 года. Аргентинец забил 260 голов за клуб и стал лучшим бомбардиром в его истории. Он пять раз становился чемпионом Англии вместе с «Сити».

В Испании до переезда в Манчестер форвард представлял мадридский «Атлетико».