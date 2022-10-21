Австрийцам дали «известные бабушкам и дедушкам» советы по экономии газа
Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесселер в интервью Kronen Zeitung дала гражданам «известные бабушкам и дедушкам» советы по экономии газа.
«Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее, это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам», — заявила глава австрийского Минэнерго.
Гевесселер также порекомендовала не загораживать батареи в жилище мебелью, утеплить окна и снизить температуру отопительных приборов на два градуса. Министр подчеркнула, что сама следует этим советам в повседневной жизни.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед. По его словам, топлива в хранилищах страны хватит более чем на десять месяцев.