Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 21 октября 2022Россия

В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов

Член СПЧ Кабанов заявил, что в России не наказан ни один из допустивших ошибки военкомов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В России по-прежнему не наказан ни один из глав военкоматов, допустивших массовые ошибки при проведении мобилизации, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Кабанова, самое серьезное наказание, которое ждет военкома, проводившего мобилизацию с нарушениями, — увольнение.

«У нас не наказан ни один военный начальник, который многократно повторял эти ошибки. Призывал людей, которых не должен был призывать. Ответственности нет. (...) Если люди попадут на фронт, а по тем причинам, что их отправили, они могут просто погибнуть, они отвечать за это не будут. Такого закона нет», — указал правозащитник.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

При этом Кабанов отметил, что в действиях военных чиновников есть не только нарушение указа президента о проведении мобилизации, но также и признаки воровства и коррупции.

«Они мобилизационной подготовкой не занимались, ничем не занимались, получали деньги и куда-то их тратили. Не занимались вещевым обеспечением для подготовки госрезерва на случай мобилизации. Я думаю, это не только головотяпство. Плюс ко всему воровство», — заявил Кабанов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой. Кроме того, о сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Шойгу поговорил c главой Пентагона
Украинский телеканал решил вещать на английском языке вместо русского
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные коктейли
В Европе проработают использование замороженных активов для нужд Украины
Госдолг США поставил рекорд
Девушка осветлила волосы дешевым бытовым средством и удивилась результату
Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих жителей Башкирии за поджог военкоматов
Российский кинолог МВД инсценировала смерть служебной собаки и забрала ее себе
Следователи возбудили дело по факту убийства четырехмесячной девочки в Тюмени
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.